Eintracht kassiert Test-Pleite, Kalajdzic-Leihe rückt näher

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Woche vor der Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt noch nicht in Form. Die Hessen kassierten am Samstag in einem Testspiel gegen den Ligarivalen SC Freiburg eine 2:5 (1:2)-Pleite und zeigten dabei eine enttäuschende Leistung.