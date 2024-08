Frankfurt mit ordentlicher Generalprobe in Valencia

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Glück hatten die Frankfurter, dass Pepelu nach einem Foul von Tuta an Duro den anschließenden Elfmeter (33.) über das Tor schoss. Im Laufe des Spiels steigerten sich die Hessen und kamen gegen den Tabellenneunten der letzten Saison in Spanien zum verdienten Ausgleich. Frankfurt startet am 19. August (20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals in Braunschweig in die Saison.