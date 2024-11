Eintracht-Keeperin Johannes will ins Tor der DFB-Auswahl

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Stina Johannes möchte die Nummer eins in der Frauenfußball-Nationalmannschaft werden. Noch meldet die Torhüterin von Bundesligist Eintracht Frankfurt aber keine Ansprüche an. «Ich habe mir in den letzten eineinhalb Jahren in der Nationalmannschaft viel erarbeitet und auch ein anderes Standing. Daher ist es ganz selbstverständlich, dass es mein Ziel sein wird, sobald Ann-Katrin Berger weg ist, auch die neue Nummer eins Deutschlands zu werden», sagte Johannes in einem Eintracht-Podcast.