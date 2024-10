Erste Saisonniederlage für Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Gegen Werder Bremen gab es eine 0:1 (0:0)-Heimpleite. Das Tor für die Bremerinnen erzielte Sophie Weidauer in der 75. Minute. Am Sonntag kann der Sieger der Partie Bayer Leverkusen gegen Bayern München die Hessinnen vor der Tabellenspitze verdrängen.