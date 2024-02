Eintracht mehrere Wochen ohne Larsson

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Hugo Larsson verzichten. Der 19 Jahre alte Schwede hat sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum (1:1) eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. Larsson fehlt den Hessen somit auch in den anstehenden Zwischenrundenspielen in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien.