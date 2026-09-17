Eintracht muss länger auf Hoffnungsträger Maluze verzichten
Jeremiaha Maluze gilt als Hoffnungsträger bei Eintracht Frankfurt, doch nun stoppt eine Verletzung vorerst seinen Weg.
Frankfurt (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss erst einmal auf Jeremiaha Maluze verzichten. Der Innenverteidiger erlitt im Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung. Wie lange der 21-Jährige ausfällt, konnten die Hessen nicht mitteilen. Maluze hatte beim ersten Saisonsieg der Eintracht am vergangenen Wochenende in Mainz auf der rechten Seite in der Dreierabwehrkette überzeugt und gilt als Hoffnungsträger.