Bundesliga

Eintracht muss länger auf Hoffnungsträger Maluze verzichten

Jeremiaha Maluze gilt als Hoffnungsträger bei Eintracht Frankfurt, doch nun stoppt eine Verletzung vorerst seinen Weg.

Jeremiaha Maluze (links, 37) bejubelt mit seinen Teamkollegen von Eintracht Frankfurt ein Tor gegen Mainz 05 (Archivbild). Foto: Torsten Silz/dpa
Jeremiaha Maluze (links, 37) bejubelt mit seinen Teamkollegen von Eintracht Frankfurt ein Tor gegen Mainz 05 (Archivbild).

Frankfurt (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss erst einmal auf Jeremiaha Maluze verzichten. Der Innenverteidiger erlitt im Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung. Wie lange der 21-Jährige ausfällt, konnten die Hessen nicht mitteilen. Maluze hatte beim ersten Saisonsieg der Eintracht am vergangenen Wochenende in Mainz auf der rechten Seite in der Dreierabwehrkette überzeugt und gilt als Hoffnungsträger. 

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