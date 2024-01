Eintracht-Präsident Fischer von den Fans gefeiert

Frankfurt/Main (dpa) - Der scheidende Vereinspräsident Peter Fischer hat sich mit emotionalen Worten von den Fans von Eintracht Frankfurt verabschiedet. Bei der Ehrung auf dem Rasen des Stadions der Hessen am Freitagabend vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 wurde der beliebte 67 Jahre alte Unternehmer von den mehr als 50.000 Fans gefeiert. «Ich habe versucht, vieles richtig zu machen. Verzeiht mir, was nicht gelungen ist. Ich liebe euch», sagte Fischer mit Tränen in den Augen.