Eintracht-Sportchef bestätigt: Gibt Kontakte wegen Marmoush

Hamburg (dpa) - Die Transfer-Spekulationen um Stürmerstar Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt erhalten neue Nahrung. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte, dass ein Club an die Eintracht herangetreten ist. Ob es sich dabei um den englischen Meister Manchester City handelt, wollte Krösche nicht verraten. «Grundsätzlich ist es so, dass jemand sein Interesse bekundet hat, aber mehr nicht», sagte Krösche am Rande des Bundesliga-Spiels beim FC St. Pauli dem TV-Sender Sky.