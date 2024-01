Eintracht startet in Leipzig ins Jahr 2024

Leipzig (dpa/lhe) - Ohne die beim Afrika-Cup weilenden Leistungsträger Omar Marmoush, Fares Chaibi und Ellyes Skhiri startet Eintracht Frankfurt in die Saison-Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. In der heutigen Partie beim Tabellenvierten RB Leipzig stehen dafür die Winter-Neuzugänge Donny van de Beek und Sasa Kalajdzic vor ihrem Pflichtspieldebüt im Eintracht-Trikot. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller ließ allerdings offen, ob das Offensiv-Duo in der Startelf steht.