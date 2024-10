RB Leipzig verliert in Überzahl gegen Juventus

Leipzig (dpa) - Wieder verliert RB Leipzig trotz Führung in der Champions League. Diesmal reichte sogar eine zweifache Führung und eine personelle Überzahl nicht für den ersten Sieg. Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage bei Atlético Madrid verlor der Fußball-Bundesligist im zweiten Vorrundenspiel der Königsklasse gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 2:3 (1:0). Benjamin Sesko (30. Minute/65./Handelfmeter) brachte die Leipziger vor 45.228 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena zweimal in Führung. Dusan Vlahovic (50./65.) glich für die Gäste zweimal aus, ehe der eingewechselte Francisco Conceicao (83.) zum Sieg traf. Juves Torhüter Michele Di Gregorio (58.) sah wegen Handspiels außerhalb des Strafraums nach Videobeweis die Rote Karte.