Heimspiel zum Abschluss

Eintracht verabschiedet sich aus der Champions League

Eintracht Frankfurt spielt zum Champions-League-Abschluss gegen Tottenham Hotspur. Sportlich ist die Partie für die Hessen allerdings bedeutungslos.

Eintracht Frankfurt trifft am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auf Tottenham Hotspur. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Eintracht Frankfurt trifft am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auf Tottenham Hotspur. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beendet seine Champions-League-Saison mit einem Heimspiel. Der Krisenclub trifft am achten und letzten Spieltag der Ligaphase am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf den englischen Premier-League-Vertreter Tottenham Hotspur.

Schon vor der Partie steht fest, dass die Eintracht keine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase hat. Stattdessen geht es darum, Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga zu sammeln.

Bei der Begegnung müssen die Frankfurter auf Offensiv-Juwel Can Uzun verzichten. Der 20-Jährige fällt wegen einer Muskelverletzung bis auf weiteres aus.

