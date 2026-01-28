Eintracht verabschiedet sich aus der Champions League
Eintracht Frankfurt spielt zum Champions-League-Abschluss gegen Tottenham Hotspur. Sportlich ist die Partie für die Hessen allerdings bedeutungslos.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beendet seine Champions-League-Saison mit einem Heimspiel. Der Krisenclub trifft am achten und letzten Spieltag der Ligaphase am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf den englischen Premier-League-Vertreter Tottenham Hotspur.
Schon vor der Partie steht fest, dass die Eintracht keine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase hat. Stattdessen geht es darum, Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga zu sammeln.
Bei der Begegnung müssen die Frankfurter auf Offensiv-Juwel Can Uzun verzichten. Der 20-Jährige fällt wegen einer Muskelverletzung bis auf weiteres aus.