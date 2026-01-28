Fußball

Champions League: Das muss man zum letzten Spieltag wissen

Für drei deutsche Clubs steht in der Champions League noch einiges auf dem Spiel. Was am letzten Gruppenspieltag entscheidend wird.

Zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League werden 18 Spiele zeitgleich angepfiffen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League werden 18 Spiele zeitgleich angepfiffen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Beim spektakulären Gruppenfinale der Champions League steht auch für drei der vier deutschen Vertreter einiges auf dem Spiel. Wenn am Mittwoch (21.00 Uhr) die 18 Partien der Königsklasse zeitgleich angepfiffen werden, geht es für den FC Bayern um die weitere Ausgangsposition in der K.o.-Phase, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen indes noch ihren Verbleib im Wettbewerb sicherstellen. Für Eintracht Frankfurt ist es dagegen die Abschiedsvorstellung.

Wie ist die Ausgangslage der deutschen Clubs?

Die Bayern wollen im Spiel bei der PSV Eindhoven unbedingt ihren zweiten Platz behaupten. Dann käme es zu einem möglichen Duell mit dem bisher makellosen FC Arsenal - sieben Spiele, sieben Siege, Platz eins - erst im Finale. Dazu hätten die Bayern bis zu einem möglichen Halbfinale immer im Rückspiel Heimrecht.

Für Dortmund ist vor dem Aufeinandertreffen mit Inter Mailand vom direkten Achtelfinaleinzug bis zum Ausscheiden noch alles drin. Als Tabellen-16. mit elf Punkten dürfte es aber auf den Umweg über die Playoffs hinauslaufen. Diese sind das Ziel von Leverkusen. Bei neun Punkten und Platz 20 sollte für dieses Unterfangen ein Sieg gegen den Vorletzten FC Villarreal her. Keine Chance mehr auf weitere Königsklassen-Spiele hat die Eintracht, die vor dem Spiel gegen Tottenham Hotspur den 33. und viertletzten Platz belegt.

Wie sieht es bei den internationalen Top-Clubs aus?

Im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht die Partie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain (13 Punkte, Platz 6) gegen Newcastle United (13/7.) mit Nick Woltemade. Dem Verlierer droht die Playoffrunde angesichts von insgesamt gleich acht Mannschaften, die aktuell 13 Punkte haben. Aktuell stehen auch der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick (9.) und Manchester City (11.) unter dem Strich. Mit vergleichsweise leichten Heimspielen (FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul) lassen sich die Extra-Spiele aber vermutlich noch abwenden.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Wer den spannenden letzten Vorrundenspieltag verfolgen will, der braucht am Mittwoch ein Abo von DAZN. Nur beim Streamingdienst sind die Begegnungen zu sehen, Amazon Prime zeigt dieses Mal keine Partie. Bei DAZN können die Fußball-Fans alle 18 Duelle in der Einzelübertragung oder in der XXL-Konferenz sehen.

Wie geht es weiter?

Am kommenden Freitag werden die Partien der Playoffrunde am Hauptsitz der UEFA in Nyon in der Schweiz ausgelost. Gespielt wird die Zwischenrunde am 17./18. und 24./25. Februar. Die Achtelfinalspiele werden am 10./11. und 17./18. März angepfiffen. Im April sowie Anfang Mai (Viertelfinale 7./8.4. und 14./15.4.; Halbfinale 28./29.4 und 5./6.5.) entscheidet sich, wer ins Finale kommt, das am 30. Mai in Budapest stattfindet.

