So geht es weiter in der Champions League

Berlin (dpa) - Deutsche Wochen in der Champions League? In den Playoffs und im anschließenden Achtelfinale drohen den drei verbliebenen deutschen Clubs nationale Duelle mit kurzen Reisewegen. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bekommen ihre Playoff-Gegner am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon zugelost. Für den FC Bayern München gibt es am Freitag noch keine Neuigkeiten. Eintracht Frankfurt war bereits ausgeschieden. So geht es in der Königsklasse weiter.

Auf wen treffen die deutschen Clubs?

Durch das 0:2 von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand zum Vorrundenabschluss sind frühe deutsche Duelle möglich. Der BVB könnte in den Playoffs auf Bayer Leverkusen treffen, im Achtelfinale wäre ein Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München möglich. Alternativ könnten für Dortmund Duelle mit Atalanta Bergamo (Playoffs) und dem FC Arsenal (Achtelfinale) gelost werden. Bayer hat in den Playoffs Olympiakos Piräus als zweiten möglichen Gegner, ehe es gegen Bayern oder Arsenal gehen würde

Von der K.-o.-Phase an gibt es keine weiteren Einschränkungen. Clubs können sowohl auf Teams aus dem gleichen Land treffen als auch auf Mannschaften, gegen die sie bereits in der Vorrunde gespielt haben. 

Wie funktioniert der Modus der Champions League?

Zum zweiten Mal wird die Königsklasse im neuen Format mit 36 Teams ausgespielt. Nachdem jede Mannschaft acht Vorrundenspiele absolviert hat, wird eine gemeinsame Abschlusstabelle gebildet. Nun geht es mit Hin- und Rückspielen in der K.-o.-Phase weiter. 

Die Teams, die die Ligaphase auf einem besseren Tabellenplatz abgeschlossen haben, haben in den Playoffs im Rückspiel Heimrecht. Leverkusen genießt diesen Vorteil, Dortmund muss hingegen im entscheidenden Duell auswärts ran. Im Achtelfinale dürfen die direkt qualifizierten Teams, die die Plätze eins bis acht erreicht haben, zunächst auswärts ran, damit auch der FC Bayern.

Was hat sich geändert zum Vorjahr?

Bei der Premiere des neuen Modus wurde das Heimrecht vom Viertelfinale an ausgelost. Dies ist nun anders. So dürfen die Teams, die in der Gruppenphase Erster bis Vierter wurden, in einem möglichen Viertelfinal-Rückspiel zu Hause ran. Im Halbfinale gilt dies für die Mannschaften von Platz eins und zwei - die Bayern haben dieses Privileg also in jeder K.-o.-Runde bis zum Endspiel. Wichtig: Wenn ein Team von diesen Plätzen ausscheidet, wird die Setzliste nicht neu berechnet. Stattdessen geht das Privileg auf den Sieger des Duells über. 

Wann geht es weiter?

Die Hinspiele der Playoffs finden am 17. und 18. Februar statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 24. und 25. Februar. Am 27. Februar werden die Achtelfinals ausgelost. Durch den Turnierbaum stehen dann auch die möglichen Paarungen im Viertelfinale und Halbfinale fest. Die Runde der besten 16 Teams ist für den am 10./11. sowie 17./18. März angesetzt. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt.

