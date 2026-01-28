Nur Bayern direkt im Achtelfinale: BVB und Bayer in Playoffs

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München steht als einziger Fußball-Bundesligist direkt im Achtelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund erreichten am letzten Spieltag der Vorrunde zumindest die Playoffs - und könnten dort je nach Auslosung bereits aufeinandertreffen. Eintracht Frankfurt war bereits zuvor ausgeschieden.

Die Bayern gewannen am letzten Spieltag 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven und beendeten die Vorrunde damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Jamal Musiala (58. Minute) und Harry Kane (84.) sorgten für den Sieg, Ismail Saibari (78.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Runde der besten 16 geht es für die Münchner abhängig von der Auslosung und den Resultaten gegen Atalanta Bergamo, Leverkusen, Dortmund oder Olympiakos Piräus.

Dortmund verliert zum Vorrunden-Ende

Dortmund verlor gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand durch Treffer von Federico Dimarco (81.) und Andy Diouf (90.+4) mit 0:2 (0:0), erreichte aber dennoch die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Allerdings rutschte der BVB aus den Top-16 und muss das Rückspiel der Zwischenrunde auswärts bestreiten. Möglicher Gegner neben Leverkusen ist Atalanta Bergamo.

Leverkusen verhinderte das mögliche Aus und bezwang den FC Villarreal souverän mit 3:0 (2:0). Malik Tillman (12./35.) und Alejandro Grimaldo (57.) trafen für die Rheinländer. Neben Dortmund könnte es in den Playoffs auch gegen Olympiakos Piräus gehen.

Eintracht Frankfurt hatte schon vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Zum Abschluss setzte es ein 0:2 (0:0) gegen die Tottenham Hotspur. Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) erzielte die Führung für das Team aus London, Dominic Solanke (77.) erhöhte.

Playoffs steigen Mitte Februar

Bereits am Freitag um 12.00 Uhr findet in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt. Diese werden in Hin- und Rückspielen am 17./18. und 24./25. Februar ausgetragen. Die besten acht Clubs der Gruppenphase stehen direkt im Achtelfinale und haben an diesen Spieltagen frei. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 der Vorrunde kämpfen hingegen um das Weiterkommen. Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 sind raus.