Champions League

Nur Bayern direkt im Achtelfinale: BVB und Bayer in Playoffs

Der FC Bayern sichert sich eine Top-Ausgangslage für die K.-o.-Phase der Champions League. Dortmund und Leverkusen erreichen zumindest die Playoffs. Es kann ein frühes deutsches Duell geben.

Jamal Musiala trifft für den FC Bayern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Jamal Musiala trifft für den FC Bayern.

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München steht als einziger Fußball-Bundesligist direkt im Achtelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund erreichten am letzten Spieltag der Vorrunde zumindest die Playoffs - und könnten dort je nach Auslosung bereits aufeinandertreffen. Eintracht Frankfurt war bereits zuvor ausgeschieden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Bayern gewannen am letzten Spieltag 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven und beendeten die Vorrunde damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Jamal Musiala (58. Minute) und Harry Kane (84.) sorgten für den Sieg, Ismail Saibari (78.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Runde der besten 16 geht es für die Münchner abhängig von der Auslosung und den Resultaten gegen Atalanta Bergamo, Leverkusen, Dortmund oder Olympiakos Piräus.

Dortmund verliert zum Vorrunden-Ende

Dortmund verlor gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand durch Treffer von Federico Dimarco (81.) und Andy Diouf (90.+4) mit 0:2 (0:0), erreichte aber dennoch die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Allerdings rutschte der BVB aus den Top-16 und muss das Rückspiel der Zwischenrunde auswärts bestreiten. Möglicher Gegner neben Leverkusen ist Atalanta Bergamo.

Leverkusen verhinderte das mögliche Aus und bezwang den FC Villarreal souverän mit 3:0 (2:0). Malik Tillman (12./35.) und Alejandro Grimaldo (57.) trafen für die Rheinländer. Neben Dortmund könnte es in den Playoffs auch gegen Olympiakos Piräus gehen.

Eintracht Frankfurt hatte schon vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Zum Abschluss setzte es ein 0:2 (0:0) gegen die Tottenham Hotspur. Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) erzielte die Führung für das Team aus London, Dominic Solanke (77.) erhöhte.

Playoffs steigen Mitte Februar

Bereits am Freitag um 12.00 Uhr findet in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt. Diese werden in Hin- und Rückspielen am 17./18. und 24./25. Februar ausgetragen. Die besten acht Clubs der Gruppenphase stehen direkt im Achtelfinale und haben an diesen Spieltagen frei. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 der Vorrunde kämpfen hingegen um das Weiterkommen. Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 sind raus.

Die komplette K.o.-Phase wird über einen klassischen Turnierbaum analog eines Grand-Slam-Turniers im Tennis ausgetragen. Nach den Playoffs findet dann die Auslosung für das Achtelfinale statt. Danach muss nicht noch einmal gelost werden, der weitere Weg bis zum Finale in Budapest am 30. Mai ergibt sich automatisch über den Turnierbaum. Die Champions League wird diese Saison zum zweiten Mal in diesem Modus ausgespielt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hitzfeld: Bayern haben gegen Bayer mehr zu verlieren
Champions League

Hitzfeld: Bayern haben gegen Bayer mehr zu verlieren

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld sieht vor dem deutschen Champions-League-Duell keinen Favoriten, aber den größeren Druck beim Rekordmeister.

04.03.2025

Achtelfinale dahoam - Wieder Bayern-Schreck Alonso
Champions League

Achtelfinale dahoam - Wieder Bayern-Schreck Alonso

K.o. im Pokal, Signal in der Liga - und jetzt? Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale der Champions League wieder mit Xabi Alonso und Bayer Leverkusen zu tun. Der Bayer-Sportchef scherzt.

21.02.2025

Auslosung

Bayern trifft in der Champions League auf Leverkusen

21.02.2025

So geht es in der Champions League weiter
Fußball

So geht es in der Champions League weiter

Drei deutsche Teams sind in der Champions League noch dabei. Dortmund und der FC Bayern müssen in die Playoffs, Leverkusen steht im Achtelfinale. Das ist das Wichtigste vor der ersten Auslosung.

30.01.2025

Nur Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League
Letzter Spieltag

Nur Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League

Bayern München und Borussia Dortmund verpassen die schnelle Qualifikation für das Achtelfinale. In der Königsklasse gelingt das aber immerhin dem deutschen Fußballmeister.

29.01.2025