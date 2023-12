Eintracht vor sportlich bedeutungslosem Spiel in Aberdeen

Aberdeen (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt tritt zum letzten Gruppenspiel in der Conference League an. Die Partie beim FC Aberdeen in Schottland heute (18.45 Uhr/RTL+) hat sportlich allerdings keinen Wert mehr. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen PAOK Saloniki vor zwei Wochen steht bereits vor dem sechsten Spieltag fest, dass die Eintracht die Gruppe als Zweiter beenden wird. Damit überwintern die Hessen zwar in Europa, müssen im Februar aber eine zusätzliche Runde gegen einen Dritten der Europa League absolvieren. Trainer Dino Toppmöller dürfte vor den verbleibenden beiden Bundesliga-Spielen kräftig rotieren. Stürmer Omar Marmoush fehlt wegen einer Erkältung.