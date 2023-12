Verletzungen im Belanglos-Spiel: Eintracht in Aberdeen 0:2

Aberdeen (dpa) - Zu stark für den FC Bayern, zu schwach für den FC Aberdeen: Eintracht Frankfurt hat das bedeutungslose Conference-League-Spiel mit zwei angeschlagenen Schlüsselspielern beendet und dazu einen sportlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Fünf Tage nach dem furiosen 5:1-Sieg über den Rekordmeister aus München verloren die Hessen am Donnerstag mit 0:2 (0:1) in Schottland und schlossen die Gruppenphase so mit drei Siegen und drei Niederlagen ab.