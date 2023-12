Eintracht-Vorstand zieht kritische Jahresbilanz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor Silvester hat Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann eine kritische Bilanz für 2023 gezogen. «Ich würde es nicht als gutes Jahr bezeichnen, weil es eine ganze Reihe von Störgeräuschen gab oder Themen, die uns einfach nicht gefallen können», sagte Hellmann in einem am Mittwoch auf der Internetseite des Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Interview.

Dazu zählten unter anderem die Trennung von Trainer Oliver Glasner zum Ende der vergangenen Saison und einige sportliche Ergebnisse, die hinter den Erwartungen geblieben seien. «Das Ausscheiden im Pokal in Saarbrücken tut sehr weh. Das hätte nicht passieren dürfen, unter keinen Umständen. Ich bin auch nicht zufrieden mit der Gruppenphase in der Conference League, wo wir nur Zweiter geworden sind. Das ist nicht unser Anspruch und kann uns nicht zufriedenstellen», sagte Hellmann.

Nicht gefallen haben dem 50-Jährigen auch etliche Fan-Vorfälle, deretwegen der Verein knapp eine Million Euro an Strafen zahlen musste. «Die Million tut richtig weh. Ich habe das Gefühl, dass wir an der einen oder anderen Stelle eine Eskalation in die falsche Richtung haben», sagte Hellmann.