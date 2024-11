Eintracht will erster Bayern-Verfolger bleiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ohne Personalprobleme und mit viel Selbstvertrauen geht Eintracht Frankfurt die schwere Auswärtsaufgabe in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim an. «Die Gier ist da. Wir sind gewappnet und freuen uns auf eine gute Challenge, die auf uns wartet», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). «Wir wollen so weitermachen wie in den vergangenen Wochen.»