Eintracht will gegen Gladbach auf Erfolgswelle bleiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach zuletzt zwei Siegen will Eintracht Frankfurt auch gegen Borussia Mönchengladbach in der Erfolgsspur bleiben. Das Team von Trainer Dino Toppmöller möchte in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die nächsten drei Punkte in der Fußball-Bundesliga holen. Für die Eintracht geht es zudem um eine gelungene Generalprobe für den Start in die reformierte Europa League am kommenden Donnerstag gegen Viktoria Pilsen.