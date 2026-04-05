Fußball-Bundesliga

Eintracht will Heimserie unter Riera gegen Köln ausbauen

Eintracht Frankfurt peilt unter Trainer Riera den vierten Heimsieg in Folge an. Gegen Köln fehlen jedoch mehrere wichtige Profis - darunter auch Nationalspieler Collins, der vor dem Saison-Aus steht.

Albert Riera will im vierten Heimspiel als Eintracht-Coach den vierten Sieg bejubeln. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Albert Riera will im vierten Heimspiel als Eintracht-Coach den vierten Sieg bejubeln. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will unter der Regie von Trainer Albert Riera im vierten Heimspiel den vierten Heimsieg einfahren. Die Eintracht empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den 1. FC Köln, für den René Wagner sein Debüt in der Fußball-Bundesliga als Chefcoach gibt. 

Riera muss auf Nationalspieler Nnamdi Collins verzichten, dem nach einer Operation am Sprunggelenk das Saison-Aus droht. Auch Rasmus Kristensen (Syndesmose-Operation), Jean-Mattéo Bahoya (Oberschenkelverletzung) und Torhüter Kauã Santos (Innenbandverletzung) stehen dem Coach nicht zur Verfügung.

Die Eintracht will am 28. Spieltag den siebten Platz in der Tabelle festigen. Womöglich reicht dieser zur Europapokal-Qualifikation. Die Gäste aus dem Rheinland brauchen wiederum dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

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