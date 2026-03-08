Erster Eintracht-Auswärtssieg unter Riera?
Nach dem Sieg gegen den SC Freiburg will Eintracht Frankfurt die Aufholjagd in der Bundesliga beim FC St. Pauli fortsetzen. Der Gegner hat allerdings zuletzt mächtig Selbstvertrauen geschöpft.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt peilt in der Bundesliga-Partie beim FC St. Pauli den ersten Auswärtssieg unter Trainer Albert Riera an. Der Spanier forderte vor der Partie heute Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) Energie, Leidenschaft und Wille. «Sonst bekommen die Spieler Probleme mit mir. Ich bin da sehr hart. Sie wissen schon, dass ich so etwas nie akzeptieren würde», sagte Riera.
Allerdings hat St. Pauli zuletzt mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim überrascht und die Frankfurter haben erst drei von zwölf Begegnungen auf fremdem Platz in dieser Saison gewonnen.