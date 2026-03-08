Fußball-Bundesliga

Erster Eintracht-Auswärtssieg unter Riera?

Nach dem Sieg gegen den SC Freiburg will Eintracht Frankfurt die Aufholjagd in der Bundesliga beim FC St. Pauli fortsetzen. Der Gegner hat allerdings zuletzt mächtig Selbstvertrauen geschöpft.

Eintracht Frankfurt: Jubel auch am Millerntor? (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Eintracht Frankfurt: Jubel auch am Millerntor? (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt peilt in der Bundesliga-Partie beim FC St. Pauli den ersten Auswärtssieg unter Trainer Albert Riera an. Der Spanier forderte vor der Partie heute Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) Energie, Leidenschaft und Wille. «Sonst bekommen die Spieler Probleme mit mir. Ich bin da sehr hart. Sie wissen schon, dass ich so etwas nie akzeptieren würde», sagte Riera.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Allerdings hat St. Pauli zuletzt mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim überrascht und die Frankfurter haben erst drei von zwölf Begegnungen auf fremdem Platz in dieser Saison gewonnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trainer Riera: nur Eintracht, kein Frankfurt
Fußball-Bundesliga

Trainer Riera: nur Eintracht, kein Frankfurt

Quasi rund um die Uhr beschäftigt sich Albert Riera damit, wie er die Eintracht-Profis voranbringen kann. Beim FC St. Pauli soll der erste Auswärtssieg unter seiner Regie her.

06.03.2026

Riera macht Eintracht-Profis Druck: «Sonst...»
Fußball-Bundesliga

Riera macht Eintracht-Profis Druck: «Sonst...»

Nach dem Erfolg gegen Freiburg hofft die Eintracht nun auf den ersten Auswärtssieg unter Trainer Albert Riera. Ein Trio kehrt auf den Rasen zurück, nicht aber in den Kader.

06.03.2026

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg
Fußball-Bundesliga

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg

Der erste Sieg im neuen Jahr gelingt Eintracht Frankfurt auch mit dem neuen Trainer nicht. Zumindest sind beim 1:1 bei Union Berlin kleine Fortschritte zu erkennen.

07.02.2026

«Beschissen»: Götze spricht vor Riera-Start Klartext
Fußball-Bundesliga

«Beschissen»: Götze spricht vor Riera-Start Klartext

Acht Spiele ohne Sieg, wieder kassieren die Frankfurter drei Gegentore: Nun soll der neue Trainer Albert Riera das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückbringen.

01.02.2026

Fußball-Bundesliga

Perfekt: Spanier Riera neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

30.01.2026