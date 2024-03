Eintracht will ohne Kapitän Rode in die Erfolgsspur zurück

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will in die Erfolgsspur zurück und die erneute Europacup-Qualifikation im Blick behalten. In den letzten sechs Pflichtspielen war der DFB-Pokalfinalist der vergangenen Saison ohne Sieg geblieben. Beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim müssen die Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) allerdings ohne Kapitän Sebastian Rode antreten. Der defensive Mittelfeldspieler fällt wegen einer Knieverletzung für längere Zeit aus. Auszufallen droht zudem Ellyes Skhiri. Offen ist, ob Neuzugang Hugo Ekitiké zum Einsatz kommen kann. In den Kader zurückkehren wird Mittelfeldspieler Hugo Larsson.