Eintracht in Heidenheim weiter ohne Rode: Skhiri fraglich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Gastspiel beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim weiter auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler fällt wegen einer Knieverletzung für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus, teilte Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag mit. Details zu Rodes Verletzung und Ausfallzeit wollten die Hessen am Nachmittag veröffentlichen.