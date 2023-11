Referee Brych: Knieverletzung trübt Bundesliga-Rekord

Frankfurt/Main (dpa) - Für Fußball-Schiedsrichter Felix Brych endete das Bundesliga-Rekordspiel in der Klinik. Der Referee, der am Samstag mit seinem 344. Bundesligaspiel beim Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) die Bestmarke von Wolfgang Stark egalisierte, musste mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss in der Halbzeit passen. «Es gibt leider schlechte Diagnosen», sagte Brych beim TV-Sender Sky nach einer ersten Rückmeldung von den Ärzten. Ein MRT am Abend sollte Klarheit über die Schwere der Verletzung geben.

«Es ist wie es ist. So ist das Leben. Jetzt stehe ich hier und habe den Rekord. Das freut mich auch. Andererseits bin ich auch down», ergänzte Brych. Zuvor war er nach knapp über 30 Minuten bei einem Angriff der Frankfurter bei einer Bewegung mit seinem rechten Knie weggeknickt. Anschließend humpelte er über das Feld, ehe die Partie in der 34. Minute unterbrochen wurde. Brych ließ sich auf der Eintracht-Bank behandeln, anschließend kehrte er mit einem weißen Tape-Verband auf den Rasen zurück.

«Ich bin zweimal am Boden gelegen und dachte: Das kann nicht wahr sein. Ich bin weggeknickt. Ich habe schon gemerkt, dass es nicht gut ist im Knie», so Brych. In der Pause wurde dann entschieden, dass Brych nicht weiter agieren kann. Für ihn übernahm der vierte Offizielle Patrick Schwengers (28), der seine Bundesliga-Premiere als Hauptschiedsrichter feierte. Schwengers pfiff das Spiel wegen des Wechsels mit rund fünfminütiger Verspätung an.

«Wir wünschen Felix eine baldige Genesung, das ist natürlich sehr bitter. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass er alles dafür tun wird, um schnell wieder auf den Rasen zurückzukehren», sagte Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) am Sonntag.

«Die 344 Bundesliga-Einsätze von Wolfgang Stark sind für sich alleine schon herausragend und es war fraglich, ob es überhaupt nochmal einen Unparteiischen gibt, der in der Bundesliga auf so viele Einsätze kommt. Dass jetzt Felix Brych, ein weiterer bayerischer Referee, mit ihm gleichzieht und - da braucht es keine Hellseherfähigkeiten - in Kürze und nach überstandener Verletzung hoffentlich dann auch alleiniger Rekordhalter sein wird, lässt sich gar nicht hoch genug einordnen», sagte Kern.