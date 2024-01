Schiedsrichter Brych strebt Comeback zur neuen Saison an

München (dpa) - Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych hofft nach seinem Kreuzbandriss auf eine Rückkehr in der neuen Spielzeit. «Es wäre wunderschön, wenn ich am Sommerlehrgang teilnehmen könnte, den Test bestehe und dann zur neuen Saison wieder pfeife», sagte der zweimalige Weltschiedsrichter der dpa. Der Münchner hatte die Verletzung in seinem 344. Bundesligaspiel Ende November erlitten. In dieser Partie stellte Brych die Bestmarke von Wolfgang Stark (54) ein.