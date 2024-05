Eintracht will Rang sechs gegen Meister Leverkusen festigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will seine Ausgangslage für eine internationale Teilnahme verbessern und gegen Meister Bayer Leverkusen einen riesigen Schritt in Richtung Europapokal machen. Die Hessen empfangen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) das noch ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso, der zwischen den beiden Halbfinals in der Europa League personell rotieren dürfte. Für den Tabellensechsten Frankfurt ist sogar noch der Sprung in die Champions League möglich: Wenn Dortmund in der Bundesliga Fünfter wird und die Königsklasse gewinnt, würde Rang sechs für eine Teilnahme genügen.