Fußball

Eintrachts Larsson nicht im schwedischen WM-Kader

Das kommt überraschend: Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt verpasst wohl die Weltmeisterschaft. Er wurde nicht für den vorläufigen Kader Schwedens nominiert.

Eintrachts Hugo Larsson fehlt im schwedischen Aufgebot für die Fußball-WM. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Eintrachts Hugo Larsson fehlt im schwedischen Aufgebot für die Fußball-WM. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Hugo Larsson wird die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wohl nur am Fernsehen erleben. Der schwedische Nationaltrainer Graham Potter berief den 21-jährigen Mittelfeldspieler überraschend nicht in den vorläufigen Kader. Wie das schwedische Fußballportal «fotbollskanalen.se» berichtete, hatte Potter dies Larsson bereits am Montag mitgeteilt. 

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Kein Interesse von Potter an Larsson in den Play-offs

Larsson gab im Januar 2023 sein Debüt in der Nationalmannschaft unter Janne Andersson. Seitdem absolvierte er zwölf Länderspiele. Unter dem erst vor ein paar Monaten verpflichteten ehemaligen Chelsea-Coach Potter spielte Larsson in den Play-off-Spielen im März keine Rolle. Die erste Kaderzusammenkunft unter Potter inklusive der letzten beiden WM-Qualifikationsspiele hatte er verletzungsbedingt verpasst.

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Für die Eintracht lief der defensive Mittelfeldspieler bisher in über 100 Partien auf. Auch unter Coach Albert Riera war der Schwede zuletzt meist gesetzt, fehlte aber in der aktuellen Saison mehrfach wegen Verletzungen und konnte an seine Leistungen aus der Vorsaison nicht immer anknüpfen.

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