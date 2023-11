Einzelhandel erwartet Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Einzelhändler fürchten um das üblicherweise umsatzträchtige Weihnachtsgeschäft. Zwar dürfte es dank Preiserhöhungen sowohl in den Monaten November und Dezember als auch im Gesamtjahr 2023 nominal ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum geben, wie der Handelsverband Hessen am Freitag in Frankfurt prognostizierte. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) jedoch wird demnach in beiden Betrachtungen ein Minus stehen.