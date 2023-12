Hessens Händler beklagen maues Weihnachtsgeschäft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nur gut jeder siebte Einzelhändler in Hessen ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Das ergab eine nichtrepräsentative Mitgliederumfrage des Handelsverbandes ergeben, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Danach berichteten 65 Prozent der 130 teilnehmenden Unternehmen in den ersten beiden Adventswochen von geringeren Umsätzen als vor einem Jahr. Insgesamt kämen weniger Kunden in die Innenstädte und Geschäfte. Die allgemeine Konsumstimmung sei eingetrübt. Der Verband hat für das Weihnachtsgeschäft einen Gesamtumsatz von 10,7 Milliarden Euro prognostiziert. Das wäre ein nicht preisbereinigter Zuwachs um 1,5 Prozent.