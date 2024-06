Einzelhandel in Hessen erhofft sich mehr Umsätze durch EM

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Einzelhandel in Hessen verspricht sich mehr Kauffreude bei Kundinnen und Kunden durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. «Wir hoffen natürlich auf einen positiven Effekt - gerade für unsere Innenstädte», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, Sven Rohde der Deutschen Presse-Agentur. «Besucherinnen und Besucher aus Europa werden sehen, wie schön es bei uns in Hessen ist und das auch auf den sozialen Medien teilen - das ging 2006 noch nicht.»