EKHN verschärft Regeln: Kein Amt für Extremisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Menschen mit rechtsradikalen Ansichten dürfen nicht mehr in leitende Ehrenämter in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) gewählt werden. Die Synode der EKHN verabschiedete einen entsprechenden Zusatz zur Wahlordnung von Kirchenvorständen. Eine Mitgliedschaft in der AfD sei «ein Ausschlusskriterium», präzisierte die EKHN nach dem Votum der Synode. Das Gebiet der Kirche erstreckt sich auf Südhessen und Teile von Rheinland-Pfalz.