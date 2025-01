Wiesbaden (dpa) - Die Theologin Christiane Tietz ist neue Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Sie löst nach 16 Jahren im Amt Volker Jung ab. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs, führte Tietz in der Lutherkirche in Wiesbaden feierlich in ihr Amt ein.