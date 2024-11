Kirche will mehr Sachlichkeit in der Migrationsdebatte

Frankfurt/Main (dpa) - Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) fordert eine Versachlichung der Debatte über Migration und Geflüchtete. Bei der Herbstsynode in Frankfurt wurde eine entsprechende Resolution einstimmig verabschiedet. Darin hieß es etwa: «In der aktuellen Debatte werden vielfach Fakten verdreht, wird pauschalisiert, wird bewusst Stimmung gegen Geflüchtete gemacht.» Auch Menschenrechte und rechtsstaatliche Prinzipien würden mittlerweile offen infrage gestellt. Die Resolution soll an die hessische und rheinland-pfälzische Landesregierung gegeben werden.