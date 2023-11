Synoden in Hessen: Abschluss im Norden, Beginn im Süden

Hofgeismar/Frankfurt (dpa/lhe) - An diesem Mittwoch kommt in Frankfurt die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zu ihrer Herbsttagung zusammen. Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) im nordhessischen Hofgeismar hatte bereits am Montag begonnen und zieht an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) Bilanz. Die Gremien sind mit einem Parlament vergleichbar.