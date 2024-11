Kirchenpräsident Jung: Kirche wichtig für Demokratie

Frankfurt/Mainz (dpa) - Der scheidende Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat in einem letzten Bericht die Rolle der Kirchen für die Stärkung der Demokratie betont. Auch der Zusammenhalt der Gesellschaft sei ein bedeutsames Thema für die Kirchen, sagte Volker Jung am Mittwoch vor der EKHN-Synode. «Wir brauchen eine Kirche, an der zu erkennen ist, dass der Glaube Herzen berührt, tröstet, stärkt und bewegt.» Es sei wichtig, dass die Kirche Menschen bewege, füreinander und für Menschen in Not da zu sein.