Elektrotechnik-Spezialist Pfisterer strebt an die Börse

Winterbach (dpa/lsw) - Ungeachtet der Turbulenzen an den Finanzmärkten will der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer bis Ende Juni an die Börse gehen. Dies teilte das Familienunternehmen in Winterbach bei Stuttgart mit. Durch die Ausgabe und Platzierung neuer Aktien werden Bruttoerlöse von 100 Millionen Euro erwartet. Das Geld solle in den Ausbau der Produktionskapazitäten im In- und Ausland verwendet werden.