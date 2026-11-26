Elf Monate Haft auf Bewährung nach Kranunglück
Drei Bauarbeiter stürzten in einer Krangondel 55 Meter in die Tiefe und starben. Nun hat das Amtsgericht Horb über die Verantwortung des Kranführers entschieden.
Horb (dpa/lsw) - Im Prozess um ein schweres Kranunglück auf einer Brückenbaustelle im Nordschwarzwald mit drei Toten ist der Kranführer wegen fahrlässiger Tötung zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das entschied das Amtsgericht Horb (Kreis Freudenstadt).
Bei dem Unglück waren drei Bauarbeiter in einer an dem Kran hängenden Gondel 55 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Gondel schlug ungebremst auf dem Boden auf. Die Männer - zwei Polen und ein Deutscher - waren sofort tot gewesen.
Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten gefordert plus einer Geldauflage von 10.000 Euro. Der Verteidiger des 38-Jährigen plädierte auf Freispruch.
Das Amtsgericht hatte zuvor einen Strafbefehl gegen den Mann erlassen mit einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten - ausgesetzt zur Bewährung - und eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt und es war zur Verhandlung gekommen.