Elternwille soll bei Wahl der Schule maßgebend bleiben

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen soll der Elternwille weiterhin für die Wahl der weiterführenden Schule entscheidend sein. Das bestätigte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Freitag auf Anfrage. Damit erteilte das Land einer Forderung aus den Reihen der Lehrer eine Absage. Der Deutsche Lehrerverband Hessen hatte für eine Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung plädiert und unter anderem auf Baden-Württemberg verwiesen, wo dieser Schritt geplant ist. Zunächst hatte der private Sender Hit Radio FFH über die Haltung Hessens berichtet.

Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg will die Grundschulempfehlung wieder verbindlicher machen. Sie soll künftig aus drei Komponenten bestehen: Lehrerempfehlung, Leistungstest und Elternwunsch. Stimmen zwei davon überein, soll das den Ausschlag geben. Wollen die Eltern ihr Kind dennoch aufs Gymnasium schicken, soll das Kind künftig einen weiteren Test absolvieren.

In diesem Jahr folgten nicht alle Eltern nach den Auswertungen des Statistischen Landesamts der Grundschulempfehlung - und hielten entweder einen höheren oder einen niedrigeren Bildungsabschluss ihres Kindes für angebracht.

Eine Sprecherin des Kultusministeriums in Wiesbaden erklärte: «Es ist derzeit in Hessen so, dass die Wahl des Bildungsganges nach dem Besuch der Grundschule Sache der Eltern ist.» Dies sei im Schulgesetz geregelt. «Die Klassenkonferenzen sprechen für jedes Kind eine Empfehlung für den weiteren Bildungsgang aus. Diese Empfehlung ist nicht bindend», erläuterte sie. Hielten die Eltern ihre abweichende Wahl nach erneuter Beratung aufrecht, teile die abgebende Schule dies mit einem Aktenvermerk über die Beratung und der schriftlichen Begründung der Klassenkonferenz der gewünschten Schule mit.