Weinheim. Fehlende Vorbereitung, ein zu schwerer Mathe-Test und viele verunsicherte Kinder und Eltern: Einen so schwierigen Auftakt für die neue, verbindlichere Grundschulempfehlung „Kompass 4“ hatte wohl niemand erwartet. Auch nicht Mara* aus Weinheim. Die 39-Jährige ist Mutter einer Viertklässlerin, die den Kompass 4 Test an einer Weinheimer Grundschule mitschreiben musste. Während ihre Tochter noch ziemlich locker durch die zehnseitigen Mini-Prüfungen in Mathe und Deutsch gegangen ist, bricht für viele Mitschüler eine Welt zusammen. Zu groß ist die Angst, doch nicht die ersehnte Gymnasialempfehlung zu erhalten.