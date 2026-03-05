Eltzer Hof erhält Mittel aus Denkmalschutz-Programm
Der Eltzer Hof in Eltville wird mit Bundesmitteln saniert. Was im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms am historischen Gebäude erneuert werden soll.
Eltville (dpa/lrs) - Die Sanierung des Eltzer Hofs in Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis wird mit Bundesmitteln gefördert. Mehr als 140 Projekte werden in diesem Jahr im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms unterstützt, wie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer (parteilos) mitteilte. Die geförderten Vorhaben seien am Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen worden.
«Der denkmalgeschützte Hof aus dem 17. Jahrhundert mit dem Martinsturm und der Stadtmauer ist für das hessische Eltville stadtbildprägend», hieß es. Unter anderem sollen demnach Fassaden, Dach und Stützmauern des Gebäudes saniert werden. Insgesamt werden rund 35 Millionen Euro für die 14. Auflage des Denkmalschutz-Sonderprogramms bereitgestellt, so Staatsminister Weimer. Bis einschließlich 2025 seien demnach rund 547 Millionen Euro investiert worden.