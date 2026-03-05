Rheingau-Taunus-Kreis

Eltzer Hof erhält Mittel aus Denkmalschutz-Programm

Der Eltzer Hof in Eltville wird mit Bundesmitteln saniert. Was im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms am historischen Gebäude erneuert werden soll.

Unter anderem Fassaden, Dach und Stützmauern des Eltzer Hofs sollen saniert werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Unter anderem Fassaden, Dach und Stützmauern des Eltzer Hofs sollen saniert werden. (Symbolbild)

Eltville (dpa/lrs) - Die Sanierung des Eltzer Hofs in Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis wird mit Bundesmitteln gefördert. Mehr als 140 Projekte werden in diesem Jahr im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms unterstützt, wie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer (parteilos) mitteilte. Die geförderten Vorhaben seien am Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen worden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Der denkmalgeschützte Hof aus dem 17. Jahrhundert mit dem Martinsturm und der Stadtmauer ist für das hessische Eltville stadtbildprägend», hieß es. Unter anderem sollen demnach Fassaden, Dach und Stützmauern des Gebäudes saniert werden. Insgesamt werden rund 35 Millionen Euro für die 14. Auflage des Denkmalschutz-Sonderprogramms bereitgestellt, so Staatsminister Weimer. Bis einschließlich 2025 seien demnach rund 547 Millionen Euro investiert worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stromausfall an mehreren Orten im Rheingau-Taunus-Kreis
Energie

Stromausfall an mehreren Orten im Rheingau-Taunus-Kreis

Ein Kabeldefekt kappt die Stromzufuhr von fast 5.000 Haushalten. Wie lange sind ihre Steckdosen tot?

12.02.2026

Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben
Stromausfall

Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben

Am Sonntagabend gab es in Teilen der Stadt Eltville und in zwei Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis für kurze Zeit keinen Strom. Der örtliche Energieversorger hat einen tierischen Verdacht.

22.09.2025

Weitere Fälle der Afrikanischen Schweinepest im Rheingau
Afrikanische Schweinepest

Weitere Fälle der Afrikanischen Schweinepest im Rheingau

Nach dem Fund eines toten Wildschweins wird die Umgebung intensiv abgesucht. Weitere Fälle der Afrikanischen Schweinepest werden entdeckt. Das hat Konsequenzen.

12.12.2024

Startschuss für digitalen Bauantrag im Rheingau-Taunus-Kreis
Vereinfachtes Verfahren

Startschuss für digitalen Bauantrag im Rheingau-Taunus-Kreis

Vieles kann man heute schon bei Kommunen online erledigen. Dadurch entfallen Behördengänge. Im Rheingau-Taunus-Kreis kommt nun ein neuer Online-Dienst dazu: der digitale Bauantrag.

01.11.2024

Hitze

Heißer Tag: Mehrere Brände im Rheingau-Taunus-Kreis

10.07.2023