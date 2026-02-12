Energie

Stromausfall an mehreren Orten im Rheingau-Taunus-Kreis

Ein Kabeldefekt kappt die Stromzufuhr von fast 5.000 Haushalten. Wie lange sind ihre Steckdosen tot?

In mehreren Orten im Rheingau-Taunus-Kreis ist es zu einem Stromausfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In mehreren Orten im Rheingau-Taunus-Kreis ist es zu einem Stromausfall gekommen. (Symbolbild)

Idstein (dpa/lhe) - Fast 5000 Haushalte im Rheingau-Taunus-Kreis haben einen Stromausfall erlebt. Laut der Syna GmbH, einer Tochtergesellschaft des Energieanbieters Süwag, kam es in Teilen von Ehrenbach, Engenhahn, Eschenhahn, Idstein, Niederauroff, Niederseelbach und Oberauroff zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Ursache dafür war ein defektes Kabel.

Mit Netzumschaltungen konnten Syna-Experten den Großteil der Betroffenen nach rund 25 Minuten wieder mit Strom versorgen. Kurz darauf hatten alle Haushalte wieder Strom.

