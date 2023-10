Stromausfall in Taunus-Gemeinden wegen defektem Kabel

Kronberg/Königstein (dpa/lhe) - Ein defektes Kabel hat am Dienstagabend in Gemeinden im Hochtaunuskreis die Stromversorgung unterbrochen. Eine Sprecherin des Strombetreibers Syna teilte am Mittwoch mit, dass insgesamt rund 5200 Menschen betroffen waren. Ohne Strom waren Haushalte in Teilen von Königstein und Kronberg. Der Ausfall begann den Angaben zufolge ab etwa 21.00 Uhr. Nach ungefähr 75 Minuten seien die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt worden, ab etwa 24.00 Uhr alle. Das defekte Kabel befand sich in der Erde. Der Fehler sei nicht auf eine externe Ursache zurückzuführen.