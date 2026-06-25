Elversberg leiht Toptalent Darvich vom VfB aus

Spiesen-Elversberg/Stuttgart (dpa) - Die SV Elversberg leiht Mittelfeldtalent Noah Darvich vom VfB Stuttgart für die kommende Bundesliga-Saison aus. Dies gaben beide Clubs bekannt. Der Offensivspieler glänzte in der vergangenen Spielzeit in der zweiten Mannschaft der Schwaben mit zehn Toren und sechs Assists und war von den Trainern und Kapitänen der 3. Liga sowie den Fans zum «Newcomer der Saison» gewählt worden.

«Wie bei anderen jungen Spielern ist auch für Noah ein Wechsel auf Leihbasis sehr sinnvoll, um auf hohem Niveau gefordert zu werden und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die SV Elversberg ist dafür eine ausgezeichnete Adresse», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der Aufsteiger aus dem Saarland hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Talente weiterentwickelt.

Über Freiburg und Barcelona zum VfB

Darvich war im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum VfB gewechselt. Der frühere Freiburger war Kapitän der deutschen U17-Auswahl, die 2023 Welt- und Europameister wurde.

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