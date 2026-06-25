U17-Weltmeister

Elversberg leiht Toptalent Darvich vom VfB aus

Noah Darvich gilt als einer der größten deutschen Hoffnungen auf der Zehnerposition. Warum ihn der VfB Stuttgart erst mal an Bundesliga-Neuling Elversberg abgibt.

Von der dritten in die erste Liga: Noah Darvich (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Von der dritten in die erste Liga: Noah Darvich (Archivbild)

Spiesen-Elversberg/Stuttgart (dpa) - Die SV Elversberg leiht Mittelfeldtalent Noah Darvich vom VfB Stuttgart für die kommende Bundesliga-Saison aus. Dies gaben beide Clubs bekannt. Der Offensivspieler glänzte in der vergangenen Spielzeit in der zweiten Mannschaft der Schwaben mit zehn Toren und sechs Assists und war von den Trainern und Kapitänen der 3. Liga sowie den Fans zum «Newcomer der Saison» gewählt worden.

«Wie bei anderen jungen Spielern ist auch für Noah ein Wechsel auf Leihbasis sehr sinnvoll, um auf hohem Niveau gefordert zu werden und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die SV Elversberg ist dafür eine ausgezeichnete Adresse», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der Aufsteiger aus dem Saarland hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Talente weiterentwickelt. 

Über Freiburg und Barcelona zum VfB

Darvich war im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum VfB gewechselt. Der frühere Freiburger war Kapitän der deutschen U17-Auswahl, die 2023 Welt- und Europameister wurde. 

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 «Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Drittel. Mit diesen Attributen wird er unser Offensivspiel bereichern und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird», sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber. Der Aufsteiger aus dem Saarland startet am kommenden Montag die Vorbereitung für seine erste Bundesliga-Saison.

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