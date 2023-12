Empfang für U17-Weltmeister - «Rückenwind für das EM-Jahr»

Die U17-Nationalmannschaft hatte am Wochenende durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich erstmals den WM-Titel gewonnen. Trainer Christian Wück appellierte nach dem Weltmeisterschaftstriumph in Indonesien, dass man nun den Talenten Spielpraxis auf hohem Niveau bieten müsse. «Ohne gute Ausbildung, ohne gute Talente werden die A-Nationalmannschaft und die U21 nicht gefüttert mit jungen Spielern», sagte Wück.

Der Weg Richtung großer Profikarrieren oder gar in die A-Nationalmannschaft, für die nächstes Jahr die Heim-EM ansteht, ist allerdings noch weit. «Wir haben in diesem Altersbereich unglaublich große Talente, die sich jetzt belohnt haben», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Sport1-Doppelpass. «Dass sie jetzt so beraten sind, dass sie in den Clubs auch zum Einsatz kommen, das ist die Basis von allem. Dass sie nicht zu Vereinen gehen, wo sie nicht zum Einsatz kommen.»