DFB-U17 nach Elfmeter-Drama Weltmeister - Heide wieder Held

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Bei der Neuauflage des EM-Finales in Surakarta wurde es beim 2:2 nach 90 Minuten nach Toren des Dortmunders Paris Brunner (29. Minute/Foulelfmeter) und von Barça-Spieler Noah Darvich (51.) durch einen Gegentreffer von Saimon Bouabré (53.) immer spannender - erst recht in Unterzahl nach Gelb-Rot für Winners Osawe (69.). Nach dem 2:2 durch Mathis Amougou (85.) rettete sich das deutsche Team mit letzter Kraft ins Elfmeterschießen. Dort nahm der Fußball-Wahnsinn seinen Lauf.

Bastien Meupiyou scheiterte an Heide, Nhoa Sangui traf die Oberkante der Latte. Auf deutscher Seite scheiterten Eric da Silva Moreira und Brunner. Als auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung ging, war Heide dann für Tidiam Gomis zu stark.

In den WM-Tagen in Südostasien überzeugte das Team um Brunner mit individueller Klasse, mannschaftlicher Geschlossenheit und den von ihrem Trainer gerne angeführten «deutschen Tugenden». Nach tristen Auftritten der A-Nationalmannschaft verzückten die Teenager Fußball-Deutschland auf dem Weg ins Endspiel - und dort bei 26 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent erst recht. 11.000 Kilometer von der Heimat entfernt riss der Nachwuchs im Stile einer Turniermannschaft mit.

Im ersten deutschen Endspiel in dieser Kategorie seit 1985, damals wurde noch mit U16-Teams gespielt, übernahm die Mannschaft um Kapitän Darvich vom FC Barcelona von Beginn an die Initiative. Brunner & Co. hatten in der ersten Spielhälfte offensiv die besseren Momente, defensiv wurde vor Elfmeterheld Heide entschlossen verteidigt. Der Keeper der SpVgg Unterhaching hatte erneut den Vorzug vor dem zuletzt kranken und noch nicht wieder komplett fitten Stammtorwart Max Schmitt (FC Bayern) erhalten. Glänzend parierte Heide immer wieder - und seine Spezialdisziplin Elfmeterschießen genoss er regelgerecht.