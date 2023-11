Deutsche U17 feiert Einzug ins WM-Halbfinale

Bei schwülwarmer Witterung stemmte sich das deutsche Team auch in der nervenaufreibenden dreizehnminütigen Nachspielzeit mit viel Einsatz erfolgreich gegen die spanische Offensivübermacht. Nach drei Siegen in der Gruppenphase sowie den Erfolgen in der K.-o.-Runde gegen die USA und nun gegen Spanien ist im Halbfinale am Dienstag Brasilien oder Argentinien der nächste Gegner für den Europameister.