EM im Schießen

EM-Gold für deutsche Luftgewehrschützen

Bei der EM gibt es erstmals Gold für die deutschen Schützen. Nur die Frauen gehen im Finale unter.

Maximilian Ulbrich holte mit seinem Team den EM-Titel mit dem Luftgewehr. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Maximilian Ulbrich holte mit seinem Team den EM-Titel mit dem Luftgewehr. (Archivbild)

Eriwan (dpa) - Die deutschen Luftgewehrschützen haben bei der Druckluft-Europameisterschaft in Eriwan den Titel gewonnen. Im Goldmatch gewannen Maximilian Dallinger, Maximilian Ulbrich sowie Max Ohlenburger gegen die Norweger mit 16:8. «Es war eine absolute Trio-Leistung. Letztlich sind wir cool geblieben und haben uns aufeinander verlassen», sagte Dallinger. 

Die Frauen verloren in der Besetzung Hanna Bühlmeyer, Anna Janßen und Hannah Steffen–Dix das Finale gegen Norwegen klar mit 0:16 und holten Silber. Während Bühlmeyer und Steffen-Dix ihre erste Medaille bei der EM gewannen, war es für Janßen im dritten Wettbewerb bereits die dritte Silbermedaille. 

Mit der Luftpistole sorgte Paul Fröhlich für Aufsehen. Der 27-Jährige zog sensationell für das Goldfinale gegen Einzel-Europameister Anton Aristarchow aus Russland ein und verlor knapp. «Ich wollte unbedingt richtig um Gold kämpfen und mich nicht auf der sicheren Silbermedaille ausruhen. Ich wusste, dass Anton gut schießen kann und das nicht leicht ist, und so war es dann auch», sagte Fröhlich.

