Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft»

Kassel (dpa/lhe) - Die Autorin und Publizistin Carolin Emcke wird für ihr Werk mit dem Kasseler Bürgerpreis «Das Glas der Vernunft» ausgezeichnet. Emcke habe sich in ihren Büchern, Essays und Reportagen den Fragen von Gewalt und Entrechtung zugewandt, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises am Donnerstag in Kassel mit. «Sie sucht nach einer Sprache, die Hass und Gewalt etwas entgegensetzen kann, die Raum für Verständigung und Anerkennung öffnet», sagte demnach Wilfried Sommer, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises. Ihre Texte seien voller analytischer Kraft und besonnen zugleich. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der 56-Jährigen im September in Kassel verliehen.