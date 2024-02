Carolin Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis

Kassel (dpa) - Die Autorin und Publizistin Carolin Emcke wird für ihr Werk mit dem Kasseler Bürgerpreis «Das Glas der Vernunft» ausgezeichnet. Emcke habe sich in ihren Büchern, Essays und Reportagen den Fragen von Gewalt und Entrechtung zugewandt, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises am Donnerstag in Kassel mit.