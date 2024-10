Feuer in Kasseler Krankenhaus

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Patientenzimmer im Marienkrankenhaus in Kassel ist ein Sachschaden von einigen Hunderttausend Euro entstanden. Der Brand sei in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, teilte die Feuerwehr Kassel mit. Die Patientinnen und Patienten seien vom Pflegepersonal in andere Stationen gebracht worden, verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war zunächst ungeklärt. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.